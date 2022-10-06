İstanbul Valiliği uyardı: Rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına 40-70km/saat ve kısa süreli kuvvetli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybetmesi öngörülüyor.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımla, bu gece kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.