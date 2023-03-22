VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı
ABD'ye ait iha'yı düşürmüşlerdi: Rusya'dan o pilotlara cesaret nişanı
Çin, Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi
Bakan Kirişci, New York'ta düzenlenen BM Su Konferansı'na katılacak
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim başlayacak!
Şenol Güneş: TFF'nin ligden düşecek takım sayısı kararının değişebileceğini düşünüyorum
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Türk Kızılay Antakya'da günlük 10 bin kişilik sahur paketi hazırlayacak
AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor
İspanyol dergisinde
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Bahmut çevresindeki sivillerin durumundan endişe duyuyoruz
Al Sancak dönüşü
Birlik ve beraberlik zamanı
TBMM Başkanı Şentop, iftarını Hatay'da yapacak
Kanseri yenip işini büyüttü
İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi: Yoğunluk yüzde 90'ı aştı
Biblosuna bile rağbet var
Mutluluğa kulaç atıyor
BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı
WhatsApp'a mesaj sabitleme geliyor
Ayasofya'da ramazan temizliği
Deprem bölgesine yine gidecek
22 Mart 2023 Çarşamba 19:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:53:00

İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi: Yoğunluk yüzde 90'ı aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.

- Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece arasında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor.

Hadımköy Yolu Caddesi ve Avcılar-Haramidere bağlantı yolları ile yine D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki Basın Ekspres Caddesi'nde çift yönlü yoğunluk görülüyor.

Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu ise akıcı seyrediyor.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.51 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

Etiketler : istanbul trafik yağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX