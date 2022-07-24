VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti
Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırıda 11 çocuk yaralandı
Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı
İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'nin çabasına övgü
İran: Terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
Biden 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5'e yakalandı
Orban: Rusya-Ukrayna savaşı kendi savaşımız değil
İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalara başladı
Çin'i kasırga vurdu
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Balkanlar aşırı sıcakların etkisinde
Kahramanmaraş'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Pakistan'da muson yağmurları etkiliyor: 290 ölü
Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile görüştü
AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor
Başkan Erdoğan: Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DSÖ'den flaş karar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kotil Hürjet için tarih verdi
24 Temmuz 2022 Pazar 00:25:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 00:25:00

İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Saat 22.05 sıralarında İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.

Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.

Etiketler : SpaceX Starlink İstanbul semaları
Burak ve yeğenlerini sinemaya götürdü

Burak ve yeğenlerini sinemaya götürdü
Ben de dayak yedim

Ben de dayak yedim
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
Sezen aşkım

Sezen aşkım
Özbekistan'da buluştular

Özbekistan'da buluştular
Şeyma'nın mutlu olmasını isterim

Şeyma'nın mutlu olmasını isterim
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Tolgahan'ı peşimden koşturdum

Tolgahan'ı peşimden koşturdum
İshak Paşa Sarayı'nda sergi

İshak Paşa Sarayı'nda sergi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX