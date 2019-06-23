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23 Haziran 2019 20:26 | Pazar

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne oldu? 23 Haziran seçim sonuçları!

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne oldu, 23 Haziran seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul'da seçim sonuçları açıklandı. Milyonlarca seçmen bugün sandık başındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamasında şunları dile getirdi; "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi. İstanbul seçim sonuçları oy oranlarını hakkında detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne oldu? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizin detaylarında. Bugün gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 99'ı sayıldı. Ekrem İmamoğlu 4.684.565 oy alarak seçimin kazananı oldu. İstanbul seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA İÇİN TIKLAYINIZ 

BİNALİ YILDIRIM'IN SEÇİM AÇIKLAMASI
Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde işlediği kusursuz bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbullumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. "

 

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