İstanbul'da korkunç yangın!

İstanbul Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle kara dumanlar bir anda gökyüzünü sardı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği Sarıyer'deki son durum objektiflere böyle yansıdı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

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