İstanbul'da korkunç yangın!

İstanbul Sarıyer'de yangın!
Gelen son dakika haberine göre Sarıyer'de bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle kara dumanlar bir anda gökyüzünü sardı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği Sarıyer'deki son durum objektiflere böyle yansıdı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.
Ayrıntılar birazdan