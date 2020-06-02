İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi halinde gelecek haftalarda camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılmaya başlayabileceklerini belirtti.

Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs itibarıyla cuma ve iki vakit namazın cemaatle yeniden kılınmaya başlandığını hatırlatan Maşalı, "En yakın zamanda, belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Geçen hata İstanbul'da 3 bin 500 cami ile park ve benzeri alanlarda da cuma namazı kılındı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz. Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonrasında kararları açıklayacaktır." şeklinde konuştu.

Şadırvan ve tuvaletler konusunda da sürece göre kademeli olarak adım atacaklarını ifade eden Maşalı, "Üç aydır verilen bir mücadele ve bunun neticesinde elde edilen kazanımlar var. Bunları elden kaçıramayız. O yüzden hassasiyeti bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

"YAZ KURAN KURSLARI MUTLAKA OLACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de merkezi sistemin olduğu cami hoparlörlerinden şarkı çalınmasıyla ilgili provokasyonla ilgili de İstanbul’da gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Maşalı, "Bu tarz istismarların olmaması için merkezi ezan sisteminden yararlanan camilerimizde cihazlarımızın elektrik şebekesiyle irtibatı ezandan 5 dakika önce sağlanıyor. Ezan-ı Şerif bittikten hemen sonra da elektrik irtibatı kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Yaz Kuran Kurslarının durumuna ilişkin de açıklamada bulunan İstanbul Müftüsü Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığının konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini aktar.

Yaz kurslarının açılacağına inandığını belirten Maşalı, "Belki bu yıl süresi dar olacak. Mümkün mertebe tatilin son dönemlerinde olacaktır diye düşünüyorum. Yapılan çalışmalardan elde ettiğim sonuç bu yönde. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, içeriği başkanlığımız tarafından belirlenecektir. Ancak mutlaka olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

MÜFTÜLÜK PERSONELİ VE TDV'NİN ÇALIŞMALARI

Diyanet personelinin bu dönemde oldukça aktif şekilde çalıştığını bildiren Maşalı, bu konuda kendilerine yönelik bazı olumsuz değerlendirmelerin bilgi yoksunluğundan kaynaklandığını kaydetti.

İstanbul Müftülüğüne bağlı personelin üçte birinin aktif olarak sahada olduğunu dile getiren Maşalı, şöyle konuştu:

"Üç aylık süre içerisinde 2 bin personelimiz Vefa Destek Grupları çerçevesinde çalıştı. Bin personelimiz kaymakamlıklarda oluşabilecek ani personel ihtiyacını temin etme ve yürütülecek herhangi çalışmada yer aldılar. Vefa Destek Grupları kapsamında ihtiyaçlara cevap vermek için 112 Acil iletişim hattında 150 arkadaşımız görevli olarak çalıştı. Bizim 3 bin personelimiz aktif ve yoğun bir şekilde bu alanlar da çalıştılar. Bunun dışında Türkiye Diyanet Vakfı’nın İstanbul ve ilçe şubelerinde arkadaşlarımız çalışma yürüttü. Birçok arkadaşımız bu faaliyetlerde görev aldı. Sadece kronik rahatsızlığı olan çalışanlarımız ve aktif olarak sahada bulunma imkanı olmayan hoca hanımlar istisna personelimiz daha önceki süreçlerden daha aktif olarak sahadaydı."

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesinin ramazan ayı çalışmalarına da değinen Maşalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TDV İstanbul Şubesi olarak bin aileye aylık 500 lira nakdi destekte bulunduk. İlçe müftülüklerimiz, imam ve müezzinlerimiz üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşları ve onların ihtiyaçlarını tespit ettik. Bunun dışında 2 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. İlçe şubeleriyle birlikte 5 bin civarında aileye gıda kolisi ulaştırdık. Çocuk ve gençlerimize bayram öncesi hediye çeki verdik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızla da buluşup hasbihal ederek kendilerine içerisinde musaf, rahle ve teşbih olan bir hediye paketi takdim ettik."