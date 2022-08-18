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18 Ağustos 2022 Perşembe 19:13:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 19:13:00

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı

Kaynak: AA

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İstanbul Küçükçekmece'de silahlı ve bıçaklı kavga çıktı, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Etiketler : İstanbul Küçükçekmece bıçaklı kavga
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