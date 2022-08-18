İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.