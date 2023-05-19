İstanbul Küçükçekmece'de bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı!
Kaynak: TRT Haber
Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.
ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.
KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.
Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.
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