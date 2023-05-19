İstanbul Küçükçekmece'de bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı!

Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.

Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.