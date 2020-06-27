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27 Haziran 2020 Cumartesi 23:51:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 23:51:00

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı

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İstanbul Kağıthane'de motosikletli bir kişi spor merkezi önünde bulunan vatandaşların üzerine ateş açtı. Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polisi alarma geçiren saldırı, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bulunan bir spor merkezi önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara elindeki silahla rastgele ateş açtı.

Saldırganın silahından çıkan mermilerle spor merkezinde çalışan bir kadının 8 yasıdaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Saldırı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis sokağa giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatırken, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan motosikletli saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay esnasında orada bulunan ve dehşet anını yaşayan Rıfat Yılmaz, “Oturduğumuz esnada karşımızdaki çocuk vuruldu. Ondan sonra vücudumda bir sıcaklık hissettim. Orada Taha adında bir arkadaş var. Mermi ayağına isabet etmiş. Ayağı kanlar içindeydi. Ben de yanlışlıkla o esnada silahla ateş açarak tetiği çekmeye çalışan kişinin üzerine doğru koşmuşum. O esnada ağabey sen ne yaptın ya vurdun bizi her taraf kan oldu, dedim. Bunu söylediğim an elinde silah vardı korktum tabi biraz. Tekrar o alandan uzaklaştım. Tam olarak yüzünü hatırlamıyorum ama caddeye doğru kaçtı. Olayı gerçekleştirenin bir kişi olduğunu gördüm. Yaralanan 3 kişiydi. Biri spor salonunda çalışan ablanın 8-9 yaşlarında bir çocuğuydu. O da ayağından yaralandı. Kucağına alıp getirdiler çocuğu. Onun da ciddi bir şeyi yok” dedi.

Bu arada hastaneye kaldırılan 1’i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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