  • BIST
    1413.63
  • Dolar
    8,5937
  • Euro
    10,4390
  • Altın
    520,9870
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güzel oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu incelemeye devam ediyor
Çalışanların beklentilerini karşılayan şirketler, bu dönemin kazananı olacak
"Burası İstanbul'un fethine bir hediyedir"
Bir ilimize daha müjde! Buğday ekilen perden petrol fışkırdı...
İstanbul için umutlandıran açıklama
27 yıllık hayal gerçek oldu: Taksim Camii ibadete açıldı
Başkan Erdoğan'dan "Taksim Camii" paylaşımı: Hayırlı Cumalar
Bıdık kök hücre nakli ile yürüdü
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İbrahim Kalın
Güldürmeye hazırlanıyor
Gizli nikahtan ilk kareler!
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
'Adım adım geliyoruz'
Yarım asırlık rüya gerçek oluyor
Annem kanseri yendi
Fazıl Say, detoks kampında
Fenomenlerle rekor geliyor!
İnsanların beynini temizliyorum
İlk yolcuları ünlü
Kaan'ın modası hep aynı
Türk SİHA'larına talip olan ülkeleri yazdılar
Atak'a müthiş özellik
Hazırlıklar başladı! Biden'dan kritik PKK/YPG hamlesi
28 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00

İstanbul için umutlandıran açıklama

ABONE OL

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vaka sayılarının büyük oranda azaldığını belirterek, "Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da koronavirüs vakalarının büyük oranda azaldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin açılışına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi.

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Kovid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.

"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS RAHAT GEÇECEK"

Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Memişoğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum. Topluma, sağlık çalışanlarına, kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Süreci büyük bir özveriyle yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTANELERDE BİR SORUN YOK"

Salgın azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul'da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

"AŞIYA TALEP ARTTI, HAZIRLIKIYIZ"

Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Bazen eleştiri de olacaktır, biz bunları göz almış durumdayız. Ama Türkiye sağlık hizmetleri anlamında en iyisini sunabildiğini gösterdi. Sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bilim ve teknoloji anlamında da kendimizi daha da geliştireceğiz. 1 Haziran'dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler : istanbul pandemi koronavirüs vaka sayısı
Mankenlik için 10 bin adım

Mankenlik için 10 bin adım
Altı bin kilometrelik klip!

Altı bin kilometrelik klip!
Bir gecede nakarat

Bir gecede nakarat
İkinci sezon start aldı

İkinci sezon start aldı
Güldüren haber

Güldüren haber
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
6 bölüm ‘Maraşlı'da

6 bölüm ‘Maraşlı'da
7 ayrı Zeynep

7 ayrı Zeynep
Finali televizyonda!

Finali televizyonda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER