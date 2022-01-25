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25 Ocak 2022 Salı 19:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 19:45:00

İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat

Kaynak: TRT

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İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı yarın da süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yarın beklenen yağış için 'turuncu' uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Mega kentte beklenen kar yağışından dolayı Meteoroloji'den "turuncu" uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istendi.

Öte yandan iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyeden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : Meteoroloji istanbul kar yağışı
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