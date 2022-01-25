İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
Kaynak: TRT
İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı yarın da süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yarın beklenen yağış için 'turuncu' uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Mega kentte beklenen kar yağışından dolayı Meteoroloji'den "turuncu" uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istendi.
Öte yandan iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyeden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
- Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
- İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
- Sabiha Gökçen'deki uçuşlarda kısıtlama sürecek
- Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
- Kızını 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüş
- İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor