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11 Haziran 2020 Perşembe 21:12:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 21:12:00

İstanbul havalimanlarına yurt dışından gelen ilk yolcu uçakları indi

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra dış hatlar trafiği yeniden açılan İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen ilk yolcu uçakları iniş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşların yeniden başlamasının ardından Almanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların termal kameralarla ateşleri ölçüldü.

Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı seferleri, belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak bugün yeniden açıldı.

Bu kapsamda Türk Hava Yollarının (THY) Almanya'nın bazı kentlerinden kalkan tarifeli uçakları, öğleden sonra İstanbul'a geldi. Uçakta dağıtılan maskeleri takan yolcular, körükten terminale alındı. Burada termal kameralarla sağlık taraması yapılan yolculardan bazılarının sağlık personeli tarafından elle ateşi ölçüldü.

Daha sonra bilgilendirme formunu doldurulan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından havalimanından ayrıldı.

Yolculardan Abdullah Çiğdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında uçakların kalkmamasından dolayı üç ay Almanya’da kaldığını, Türkiye’ye gelmek için çok beklediğini ifade etti.

Çiğdem, Almanya’da çok sıkıntılı günler geçirdiğini ifade ederek, “Eşimin cenazesine bile gelemedim. Üç ay önce vefat etti. Ancak bugün gelebildim. Cenazeyle akrabalarım ilgilendi.” dedi.

Yolculardan Hakime Kayıkçı ise THY uçağı ile rahat bir şekilde yurda döndüğünü, koronavirüs nedeniyle daha önce geliş seferinin beş kez ertelendiğini belirtti.

Bir başka yolcu Melahat Koç da Almanya’da kaldığı dönemde zor günler geçirdiğini, Türkiye’nin salgın konusunda çok daha iyi konumda olduğunu kaydederek, “Almanya’da kaldığım için depresyona girdim. Şimdi geldiğimde hemen doktora gideceğim. Çoluk çocuk burada kaldı, ben oradaydım. Çok zor geçti." diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan dış hat seferleri bu sabah gerçekleştirilen Londra uçuşuyla yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlatılan seferler kapsamında yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı, 17.15'te havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç aydır yurt dışı uçuşlarına kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, AnadoluJet'in Düsseldorf uçağı oldu. Bu uçağın ardından Berlin ve Stutgart'tan havalanan uçaklar da havalimanına iniş yaptı.

Yurt dışından gelen yolcular termal kameralar ile ateşleri ölçüldükten sonra bagajlarını alarak ülkeye giriş yaptı.

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