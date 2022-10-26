İstanbul Havalimanı kulesi meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için pembe ışıkla aydınlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nce "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.
- İstanbul Havalimanı kulesi meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü
- Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak
- Gürpınar açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
- Eskişehir'de çocuk oyun parkına yakılarak zarar verildi
- Hastalığına çare ararken İngilizce öğrendi
- SKUTER KAZALARINA 'TERS ÇİZGİ' ÖNERİSİ