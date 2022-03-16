İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 sefer iptal edildi

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI GÖRÜLECEK

İstanbul'da yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.