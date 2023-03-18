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18 Mart 2023 Cumartesi 23:38:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 23:38:00

İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından botla denizde uygulama gerçekleştirildi.

Etiketler : emniyet polis istanbul huzur uygulaması

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