İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kadın apartman merdiveninde ölü bulundu
Kaynak: AA
İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir apartmanın 3. katında hareketsiz bir şekilde yatan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu genç kadın binanın merdivenlerinde ölü bulundu.
Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.
İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden üç kişiyi gözaltına aldı.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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