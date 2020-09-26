  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı
İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kadın apartman merdiveninde ölü bulundu
Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek
'Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor'
Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi
İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir sene sonra teslim etti
Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına uçtu
Şentop: Pelosi'yi esefle kınıyorum
Erik toplamaya gitti, ayının saldırısına uğradı
'KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle ertelendi
Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü
Artvin'de 20 dakikalık yağış su baskınlarına sebep oldu
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı
Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor
Dikkat! Hamilelikte idrar kaçırmayı tetikliyor
Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
İşin ucu ABD'ye dokundu! Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edecek
Denizli'de bir mahallede karantina kararı
Curtius: Mesut Özil, Alman formasıyla büyük bir tarih yazan oyuncudur
26 Eylül 2020 Cumartesi 07:20:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 07:20:00

İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kadın apartman merdiveninde ölü bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir apartmanın 3. katında hareketsiz bir şekilde yatan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu genç kadın binanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.

İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden üç kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER