Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli yağış uyarısı

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29 Eylül 2022 Perşembe 08:43:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 08:43:00

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.

Meteoroloji 29 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur bekliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30 °C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji yağmur sağanak
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