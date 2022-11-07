07 Kasım 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 17:00:00
İstanbul Boğazı'nda kaçak av denetimi
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, önceki gece saatlerinden itibaren gün boyu süren denetimler yaptı. Avcılık yapan 11 teknenin sahiplerine yasakları hakkında uyarılarda bulunuldu.
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- İstanbul Boğazı'nda kaçak av denetimi
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