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19 Kasım 2022 Cumartesi 00:08:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 00:08:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki konteyner gemisine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul gemi trafiği makine arızası
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