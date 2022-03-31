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31 Mart 2022 Perşembe 20:51:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 20:51:00

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Ahırkapı açıklarında çimento yüklü bir geminin makine arızası yaptığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haydarpaşa'dan Libya'ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

Etiketler : İstanbul Boğazı gemi arızası Haydarpaşa
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