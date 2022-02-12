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12 Şubat 2022 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 18:09:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı, 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü bir geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liberya bayraklı "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığını açıkladı.

295 metre boyundaki geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtildi ve "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü" bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Gemi İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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