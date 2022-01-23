İstanbul-Ankara yolunda ulaşım durdu

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, doğudan batıya tüm yurtta kış kendini iyice hissettiriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

"YOLA ÇIKMIŞ ARAÇLAR YÖNLENDİRİLEN YERLERDE BEKLETİLECEK"

İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir."