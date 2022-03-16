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16 Mart 2022 Çarşamba 01:01:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 01:01:00

İsrailli organize suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda (31) isimli İsrail uyruklu şüphelinin Şişli'de saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kız arkadaşıyla saklandığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Omre Oda'nın, 2017 ile 2019 yılları arasında İsrail'de örgütlü suçlar çerçevesinde cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.

Hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkartıldığı öğrenilen İsrailli şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Etiketler : organize suç örgütü Cumhuriyet Mahallesi İsrail adli makam
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