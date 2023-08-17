Isparta'da bir aileye ait ev ve depodan 7 kamyon çöp çıktı
Kaynak: AA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp boşaltıldı. Aileye ait aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposundan da 5 kamyon çöp çıktı.
Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile, sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı.
Binada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin'e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu.
Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.
Yaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
- Isparta'da bir aileye ait ev ve depodan 7 kamyon çöp çıktı
- Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı Almanya'da bir sokakta yaşatılacak
- Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Sahipsiz köpeklerin saldırdığı profesör sorumlu kurumlara açtığı tazminat davasını kazandı
- Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü
- Üçüz buzağılara bebek bakımı