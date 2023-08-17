VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Birinci işimiz bir an önce deprem bölgesindeki konutları yapmak"
"KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız"
Borsa günü yükselişle tamamladı
Kuzey Irak'ta 2 terörist teslim oldu
Adıyaman'da deprem
NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok
17 Ağustos 2023 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 17:45:00

Isparta'da bir aileye ait ev ve depodan 7 kamyon çöp çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp boşaltıldı. Aileye ait aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposundan da 5 kamyon çöp çıktı.

Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile, sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı.

Binada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin'e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu.

Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.

Yaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Etiketler : istanbul ev çöp
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX