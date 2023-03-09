89 yaşındaki hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı
Kaynak: AA
Isparta Şehir Hastanesi'nde karnında 35 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine dağıldığı tespit edilen hasta ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.
HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Dr. Serhan Can İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanın yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi ve ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyata gerçekleştirdik. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu"dedi.
Ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ifade eden İşcan, hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
- Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı
- Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
- Depremzede ailenin olduğu araç tıra çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
- Siirt'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
- 89 yaşındaki hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay...