89 yaşındaki hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı

Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine dağıldığı tespit edilen hasta ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Dr. Serhan Can İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanın yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi ve ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyata gerçekleştirdik. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu"dedi.

Ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ifade eden İşcan, hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.