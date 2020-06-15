Kadına şiddet konularında aslan kesilen İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci ile tartışınca yüzüne yumruğu indirmiş!

FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın maskesi eski eşi Eda Demirci tarafından bir kez daha düşürüldü. Sunduğu haber programında Atatürkçülük üzerinden prim kasan, "kadına şiddet" konusunda duyarlıymış gibi görünen, öğretmenlere değer verilmesi gerektiğini aktararak adeta mangalda kül bırakmayan Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış.



Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilikle ilgili konuştu. Küçükkaya'nın maskesini düşüren talihsiz kadın gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra, aldatıldığını da anlattı.

"SEN BİR ÖĞRETMENSİN" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ

Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.

YÜZÜNE YUMRUK YEDİĞİNİ AÇIKLADI

Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini bildirdi.

Demirci'nin açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya'nın eski bir tweeti ortaya çıktı. Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya, 2015 yılında attığı tweette, "Nasıl çözeceğiz bu kadına şiddet sorununu, nasıl çözeceğiz arkadaşlar?" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya'ya manidar cevap



Gazeteci Fazıl Duygun, eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ortaya çıkan eski tweetine cevap verdi.

Manidar cevap!



Bunun üzerine Gazeteci Fazıl Duygun, İsmail Küçükkaya'nın ortaya çıkan ilginç tweetine cevap verdi.

Küçükkaya'nın tweetini paylaşan Fazıl Duygun, manidar bir cevap vererek "İsmail Küçükkaya, sonunda buldum: Tabii ki döve döve çözeceğiz." ifadelerini kullandı.