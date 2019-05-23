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23 Mayıs 2019 12:15 | Perşembe

İŞKUR iş ilanları: İŞKUR güncel iş ilanları, nasıl kayıt olunur?

İŞKUR iş ilanları yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR güncel iş ilanları, nasıl kayıt olunur? merak ediliyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarını güncel olarak takip ediyorlar. Kendilerine uygun işi bulmak için anbean ilanları inceleyenler için tüm ilanları derledik. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ), istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla görev yapan, temel amacı ülkemizdeki işsizlik sorunu ve işçi bulma sorununu çözmek adına kurulan bir kurumdur. 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. Bu tarihten itibaren vatandaşların iş bulma olasıkları kolaylaştırılmıştır. Güncel İŞKUR iş ilanlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR hakkında merak edilenler...

İŞKUR iş ilanları merak ediliyor. İŞKUR güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR nasıl kayıt olunur? sorusuna da yanıt aranıyor. Kendilerine uygun işi bulmak için iş ilanlarını takip edenlerin işini biraz olsun kolaylaştırmak adına güncel iş ilanları sizler için derledik. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ), istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla görev yapan, temel amacı ülkemizdeki işsizlik sorunu ve işçi bulma sorununu çözmek adına kurulan bir kurum olarak biliniyor. 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. O zamandan bu zamana kadar vatandaşların iş bulmaları kolaylaştırılmıştır. İşte İŞKUR hakkında tüm merak edilenler... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI
İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

LANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon
ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ
Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon
TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon
Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon
Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon
ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon
KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

İŞ ARAYAN GİRİŞİ

İŞVEREN GİRİŞİ

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR TARİHÇESİ 
1980'li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmış, fonksiyonlarını genişletmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu da gerek dünyada gerekse ülkemizde ki teknolojik alanda ve işgücü piyasasında meydana gelen gelişmeleri izleyebilecek, çağdaş iş kurumlarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve aktif işgücü programlarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturmak amacıyla, 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur.

Ancak, Anayasa Mahkemesi 31.10.2000 tarih ve Esas No: 2000/63, Karar No: 2000/36 sayılı kararı ile 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmiş ve iptal kararının Resmi gazete'de yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğine karar vermiştir. Dokuz aylık süre 08.08.2001 tarihinde sona ermiştir. Bu süre içerisinde yeni bir yasal düzenleme yapılamadığından Kurum faaliyetlerini yasal dayanaktan yoksun olarak sürdürmek zorunda kalmıştır.
Nihayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 25.06.2003 tarihinde kabul edilen ve 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye iş Kurumu Kanunu ile Kurum kuruluş yasasına kavuşmuştur.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni yasa ile;

Kurum, görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye'nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur.

Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taşıyan organı olarak, işçi, işveren ve esnaf ve sanatkarlar temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur.
Yurtiçi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilerek, Kurumun bu alandaki tekel yetkisi kaldırılmıştır.

İllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.

Kurumun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak İstihdam Uzmanlığı ihdas edilmiştir.

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