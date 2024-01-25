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25 Ocak 2024 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 07:35:00

İŞKUR desteğiyle engel tanımadı

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Niğde'de yaşayan yüzde 60 işitme engelli Adem Koçak, İŞKUR'un hibe desteğiyle çiftlik sahibi oldu.

Niğde'nin Bor ilçesinde yüzde 60 işitme engelli Adem Koçak, İŞKUR'un hibe desteğiyle çiftlik sahibi oldu. 54 yaşındaki Adem Koçak, 2021'de "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında İŞKUR'a başvurdu. Projesi kabul edilen Koçak, İŞKUR desteğiyle 3 büyükbaş satın aldı. Zamanla hayvanlarının sayısını 13'e çıkaran ve bir kısmını kesime veren Koçak, hem üretime katılıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Etiketler : niğde işkur engelli hibe desteği
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