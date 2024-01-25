İŞKUR desteğiyle engel tanımadı

Niğde'nin Bor ilçesinde yüzde 60 işitme engelli Adem Koçak, İŞKUR'un hibe desteğiyle çiftlik sahibi oldu. 54 yaşındaki Adem Koçak, 2021'de "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında İŞKUR'a başvurdu. Projesi kabul edilen Koçak, İŞKUR desteğiyle 3 büyükbaş satın aldı. Zamanla hayvanlarının sayısını 13'e çıkaran ve bir kısmını kesime veren Koçak, hem üretime katılıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.