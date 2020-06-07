  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi
İran'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız...
Liverpool, şampiyonluğu 2021'de kutlayacak
Alman polisi göstericilere polis köpeğiyle müdahale etti
Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür!
İkisi arananlar listesindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin naaşı Tokat'a getirildi
Putin'in eski danışmanından şoke eden itiraf!
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
Amerikan halkına göre ülke kontrolden çıktı
Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu
İngiltere Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı
Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
ABD'nin eski bakanından Trump'a 'Anayasa'dan uzaklaştın' suçlaması
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı
İran tutuklu takasında ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadığını açıkladı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
07 Haziran 2020 Pazar 22:54:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 22:54:00

İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı.

Olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı işyerlerini de su bastı.

İşyerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15-20 dakikada bu hale geldi" diye konuştu.

Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, işyerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER