İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.
Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.
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