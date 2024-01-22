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22 Ocak 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:30:00

İşçinin ayağına saplanan demir şişi hastanede itfaiye çıkardı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da işçinin ayağına saplanan demir şiş, hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.

İşçi Mehmet Gümüş'ün ayağına çalıştığı inşaatta demir şiş saplandı. Bir kısmı ayağında, bir kısmı dışarda kalan şişi gören Gümüş, arkadaşlarından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıya müdahale eden doktorlar, şişin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gerekli ekipmanıyla gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şişi işçinin ayağından çıkardı.

Gümüş, itfaiye ve doktorlara teşekkür etti.

Etiketler : şanlıurfa işçi şiş itfaiye
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