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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:13:00

İşçi değil, öğrenci oldular

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Mevsimlik işçilerin çocukları, yürütülen uluslararası projeler kapsamında fındık bahçesine değil okula gidiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yürütülen proje meyvelerini veriyor. Samsun Salıpazarı ilçesinde çalışan mevsimlik işçilik yapan ailelerin 169 çocuğu Yavaşbey Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdürüyor.

Okuma-yazma, resim ve müzik dersleri alan çocukları yetkililer okulda ziyaret etti. Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje'nin amacının çocuk işçiyi ortadan kaldırmak olduğu hatırlatıldı.

Etiketler : mevsimlik işçi öğrenci çocuk
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