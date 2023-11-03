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03 Kasım 2023 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:39:00

İşaret diliyle deprem eğitimi

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Kocaeli'de, işitme engelli vatandaşlara işaret dili ile deprem bilinci aşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde uygulamalı deprem eğitimleri 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. Depremin zararlarını azaltmak için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde yıllık ortalama 10 bin kişiye uygulamalı eğitim veriliyor. Merkezde son olarak Kocaeli Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyelerine deprem eğitimi verildi. Katılımcılara deprem anında "çök-kapan-tutun" metodu uygulamalı olarak gösterildi.

Büyükşehir bünyesinde iki işaret dili uzmanının da bulunduğu eğitimde katılımcılara ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilgi verildi. Deprem anında yapılması gerekenler ile güzel bir eğitim aldıklarını belirten Kocaeli Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dilber Özcan, kendilerine bu kazanımı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Evleri, ilçe belediyeleri ve çeşitli derneklerle yürütülen ortak projelerle şimdiye kadar 105 bin 616 kişiye deprem eğitimi verildi. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak deprem eğitim randevusu alabiliyor.

Etiketler : kocaeli büyükşehir belediyesi afet deprem işaret dili eğitim
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