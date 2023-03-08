İş yerini aşevine çevirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Hasan Bor, 6 Şubat'ta açılışını yapmaya hazırlandığı online yemek mutfağını aşevine çevirdi. Aşçı arkadaşlarından da destek alan genç, ilk gün 300 kişiye yemek verdi.



İyilik halkasını günden güne büyüten Bor, kendisinin anlaşmalı olduğu firma, iş insanları ve hayırseverlerin de desteğiyle yemek kapasitesini 7 bin kişiye yükseltti. Bor, çadırlara kadar giderek yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.