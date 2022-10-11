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11 Ekim 2022 Salı 19:59:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 19:59:00

İş yeri sahibinden hırsızlara ilginç teklif: Çalmayın parasını vereyim

Kaynak: AA

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İstanbul'da bir kuaför peş peşe soyuldu. Ne yapacağını bilemeyen iş yeri sahibi, hırsızlara çalacakları malların ücretini vermeyi teklif etti.

Hırsızlar, İstanbul Bayrampaşa'da kuaförlük yapan Umur Danış'ın iş yerini adeta mesken tuttu.

İş yerinin önce tabelası, ardından dış ışıklandırmaları çalındı. Daha sonra da iş yerinde bulunan 2 klima motoru çalındı.

Hırsızlar son olarak da merdiven korkuluklarını hedef aldı. Gece saatlerinde dükkanın önüne giden ve merdivenlere oturup elma yiyen şüpheli, bir süre korkulukları sallayarak kontrol etti. Şüpheli, korkulukları söküp götürdü.

"ÇALMASINLAR PARASINI VEREYİM"

Olup bitenlerden bıkan iş yeri sahibi Danış, hırsızlara ilginç bir çözüm öneriyor:

"Hurdası 50 lira 100 lira. Ben bunu yaptırmak istedim dün fiyat aldım. 5 bin 500 lira. Hani çalmasın gelsin ben bunu çalacaktım ama bana bunun ücretini ver desin inanın vereceğim."

Etiketler : kuaför istanbul hırsız
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