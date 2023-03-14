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14 Mart 2023 Salı 11:39:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 11:39:00

İş yeri açabilmek için aletlerini arıyor

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Malatya'da depremde yıkılan 6 katlı binanın bodrum katında dükkanı bulunan sıhhi tesisatçı Recep Günhan, yeni iş yeri açabilmek için molozu elleriyle kazarak malzemelerini bulmaya çalışıyor.

Malatya'da depremde yıkılan 6 katlı binanın bodrum katında dükkanı bulunan sıhhi tesisatçı Recep Günhan, yeni iş yeri açabilmek için molozu elleriyle kazarak malzemelerini bulmaya çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasını bekleyen Günhan, molozların içinden malzeme ve iş aletlerini çıkarabilme umuduyla arkadaşlarının da yardımıyla kazıya başladı.

Malatya'da depremde yıkılan 6 katlı binanın bodrum katında dükkanı bulunan sıhhi tesisatçı Recep Günhan, yeni iş yeri açabilmek için molozu elleriyle kazarak malzemelerini bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bodrum katında sıhhi tesisat dükkanı bulunan 51 yaşındaki Recep Günhan, depremlerde canını kurtarsa da iş yerini kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasını bekleyen Günhan, molozların içinden malzeme ve iş aletlerini çıkarabilme umuduyla arkadaşlarının da yardımıyla kazıya başladı. Günhan AA muhabirine, su tesisatı ve kalorifer işleriyle uğraştığını, iş yerinde bulunan elektrikli kaynak makinesi, hilti, hidrofor gibi makinelerin yıkıntının altında kaldığını söyledi. Hayatta kaldıkları için şanslı olduklarını anlatan Günhan, "Depremden dolayı yıkılan dükkanımızdaki mallarımız şu an hep enkaz altında. Makinelerimiz, malzemelerimiz apartman altlarında kaldığından dolayı kurtarabildiklerimizi çıkarıyoruz. Su tesisat malzemeleri, kalorifer, su tesisatı, diş açma makineleri, kesme makinesi, boru kesme makineleri gibi birçok malzemem var." dedi. - "Enkazdan kurtardıktan sonra işlerin yoluna koyulacağına inanıyorum" Günhan, yıkılan dükkanının 120 metrekare olduğunu, enkaz altında kalan malzemelerin yaklaşık değerinin de 200 bin lirayı bulduğunu aktardı. Molozdan kurtardıkları malzemelerle yeni dükkan açacağını anlatan Günhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Molozun içinde bir sürü malzemem var. Enkazdan kurtardıktan sonra işlerin yoluna koyulacağına inanıyorum. Deprem Allah'tan gelen bir şey, ne desek boş. Komşularımdan, abilerimden, kardeşlerimden, arkadaşlarımdan hiçbiri yok burada. Meydan boş. Eskiden burada oturuyorduk, çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk, neşeleniyorduk ama şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Her şey boş." Çıkarabildikleri malzemelerin çoğunun hasar gördüğünü, tamir edilemeyecek olanları hurdaya ayırdığını anlatan Gülhan, sağlam kalanları kullanacağını, eksiklerini de zaman içinde tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : İş yeri açabilmek için aletlerini arıyor Recep Günhan

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