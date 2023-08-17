30 milyonluk pırlantayı ülkeye sokarken yakalandı

Dubai'den İstanbul'a gelen İran uyruklu bir kadının hareketlerinden şüphelenen polisler, havalimanı kameralarıyla onu takibe aldı.

Şüpheli, gümrük kontrol alanına geldiğinde tuhaf davranmaya başladı.

Önce x-ray'in yanından geçmeyi denedi ancak güvenlik görevlisinin uyarısına takıldı. X-ray'den geçince de yakayı ele verdi.

Cihazın ötmesi üzerine güvenlik görevlisi kadının üzerini aradı. Daha fazla panikleyen kadın, polis ekiplerine teslim edildi.

Pırlantaların piyasa değeri 30 milyon

Polisler, kadın yolcunun valizini ve üzerini aradı. Yapılan aramalardan kadının ayakkabı tabanına ve üzerine gizlenmiş farklı boyut ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan ve piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlantalara el konuldu.

Kadın sınır dışı edilecek

Gözaltına alınan kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.