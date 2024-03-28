İpin ucunda zorlu mesai

Ankara Dikmen Vadisi'ndeki köprünün yenileme çalışmalarında da 6 dağcı görev alıyor. Özel eğitimli çalışanlar, halata tutunarak adeta "örümcek adam" gibi metrelerce yükseklikteki köprülerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.



Endüstriyel dağcı Galiphan Atasoy, bu işin eğitimini aldığını ve yaklaşık 4 yıldır iple erişim teknisyeni olarak görev yaptığını anlattı. Vincin, iş makinelerinin ve insanların ulaşamadığı yerlerdeki cam temizliği, LED montajı, köprü bakım onarımı gibi işleri ipin üzerinde gerçekleştirdiğini belirten Atasoy, "Kimi insan bu işi bir spor olarak yapıyorken kimi de para kazanmak için yapıyor. Biz bu işi meslek edindik, ekmek paramızı kazanmak için yapıyoruz." diye konuştu.

Dikmen Vadisi'ndeki köprüde kumlama, astar ve boyama yaptığını dile getiren Atasoy, "hayatımız ipin ucunda" ifadesini kullandı.

Her gün onlarca metre yüksekte mesai yapan ve bunun ruhuna özgürlük verdiğini dile getiren Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İniş ve çıkış aletlerimiz mevcut, bunlara ek olarak emniyet halatımız var. Kemerlerimiz bizi ipe sabit tutuyor. Bazı noktalarda aparatımızı ipe geçirip hareket alanımızı artırıyoruz. Tek kuralımız aynı anda iki ipte olmak. Bütün bu önlemlerin yanı sıra iş sağlığı güvenliği uzmanlarımız da her zaman başımızda oluyor. Yükseklikten korkan arkadaşlarımız var ama ben işimi severek, gönül rahatlığıyla yapıyorum."