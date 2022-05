İpek böcekçiliği yeniden canlandı

Bilecik'te geçmiş yıllarda yüzlerce kişinin ekmek kapısı olan ipek böcekçiliği, devlet destekleriyle yeniden canlandı. Bölgede 2 yıl önce 40 üretici ailenin faaliyet gösterdiği sektörde, sağlanan desteklerle üretici sayısı 70 aileye yükseldi. Üreticiler, böceklerin ördüğü kozalarla hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



Bölgede 2 yıl önce 40 üretici ailenin faaliyet gösterdiği sektörde, sağlanan desteklerle üretici sayısı 70 aileye yükseldi. Üretimle birlikte kozalara talep de yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Bir yandan da tarım ve hayvancılık yapan bu üreticiler, 40-45 gün süren bir zaman diliminde ipek böceklerine özenle bakıyor. Dut ağaçlarından topladıkları yaprakları sırtlarında ve traktörlerle besleme evlerine getiren üreticiler, yaprakları ipek böceklerinin büyüme oranlarına göre keserek hayvanları besliyor. Bilecik'te kozaların yüzde 70'i İnhisar ilçesi ve köylerinde üretiliyor. Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılı, sadece dut yaprağı yiyerek her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800 ila 1200 metre arasında değişen iplik üretiyor. Tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek ve paraşüt kumaşı üretiminde, uzay sanayisinde, tekstil ve dokuma sektöründe kullanılan ipek, bilinen en sağlam doğal iplik olma özelliğini taşıyor. - "Canlandırılmış ipek böceklerini koza olarak teslim alıyoruz" 50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar Mahallesi'ndeki tesislerinde ipek böceği yumurtalarının kuluçkaya alındığını söyledi. Üreticilere canlandırılmış ipek böceği teslim ettiklerini belirten Genç, şöyle konuştu: "Besleme döneminde de üreticilerimizi takip edip, besleme hatalarını ve kontrollerini yapıyoruz. Yani üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Besleme sonrası üreticilerimizin elde ettiği yaş kozaları üreticilerin kendi yerlerinden teslim alıyoruz. Geçmiş yıllarda neredeyse her köyde çok sayıda vatandaşımız bu işle uğraşırdı. Yıllar geçtikçe ipek böcekçiliğine ilgi azalmıştı. Son yıllarda devletimizin ve kooperatifimizin teşvikleriyle bu sektör yeniden canlandı. Artık üreticilerimiz diğer tarım sektörlerinin yanı sıra ipek böcekçiliğine de rağbet ediyor. Çok sayıda müracaat alıyoruz. İnşallah eski günleri tekrar göreceğiz." İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu Köyü Muhtarı Gürol Emir de atalarından kendilerine miras kalan ipek böceği ile ekonomiye katkı sağlamak için baba ve annelerinden gördükleri şekilde bu canlıların bakımlarını yaptıklarını dile getirdi. İpek böceği yetiştiriciliğinden elde ettikleri gelirden memnun olduklarını ifade eden Emir, "Bakımları güzel ve zevkli. İpek böceği yetiştiriciliğini herkes yapabilir. Telaşesi olsa da bunları büyütmek güzel, tarım ve hayvancılıkla uğraşırken ipek böceği üreterek ekonomimize katkı sağlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ipek böcekçiliğine güzel destek veriyor. Kozabirlik her zaman bizlerin yanında. İpek böceği paketlerini Kozabirlik ücretsiz olarak veriyor, yanında dut fidanı da dağıtıyor. Ürettiğimiz kozaları, evimizden alıyorlar." dedi. 84 yaşındaki üretici Firdevs Açık da ipek böceklerinin kendilerine karınca kadarken geldiğini ve dut yapraklarını kıyarak böcekleri beslediklerini anlattı. Açık, "Her gün beslemelerini yaparız. Koza haline gelmesine yakın dallara koyarız ve koza sarmaya başlarlar. Kendimi bildim bileli ipek böceği yetiştiriyorum. Bakımının ilk haftaları zor oluyor. Kozasını gelip alıyorlar, parasını vakti gelince veriyorlar. Allah bereket versin." diye konuştu. 53 yaşındaki Özgür Aydın da yaşlandıkça ipek böceğinin bakımında zorlandıklarını ama bu canlıların aşama aşama büyümelerini gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

"Aile ekonomisine büyük katkısı oluyor" Mehmet Aydın da büyüklerinin ipek böceği baktığını, kendilerinin de bunu devam ettirdiğini belirterek, "Kozabirlik tarafından canlandırılan ipek böcekleri bize teslim ediliyor. Biz de yemlemeye başlıyoruz. Böcekler bize geldikten 45 gün sonra hasadını yapıyoruz. Güzel verim alıyoruz. Aile ekonomisine büyük katkısı oluyor. Gelirimiz yükseliyor." dedi.