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12 Haziran 2019 18:06 | Çarşamba

'İnternetten para kazanayım' derken kurumun kasasını boşaltmış

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eskişehir'de kuruma ait 6 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşi hakkında hapis cezaları istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

"Görevi kötüye kullanma" ve "zimmet"le suçlanan tutuklu sanıklar Sedat Dilber (44) ile kardeşleri Hasan Hüseyin (37) ve İmdat Dilber (42) hakkındaki iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, banka kayıtlarının kontrolü sonucu üç kardeşin, hesaplarına 6 milyon 160 bin 393 lira geçirdiği, 6. İcra Müdürlüğündeki kasa açığının da aynı miktarda olduğu belirtildi.

Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünde görev yapan Sedat Dilber'in ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık, 6. İcra Müdürlüğünde görev yaptığını, forex denilen sistemde altın, döviz, petrol gibi ürünler üzerinden işlem yaptığını, forexte kaldıraç sisteminin olduğunu, bu nedenle kar ve zararın büyük olduğunu söylemiştir. Sanık, işlemleri internet üzerinden yaptığını, yaklaşık iki yıldır Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün ana hesabı olan emanet hesabından sistemde işlem yapmak için kardeşi İmdat'a para gönderdiğini, İmdat Dilber'in 'Bana neden para gönderiyorsun?' sorusuna, 'Devlet memuruyum. Hesabımda fazla para görünmesini istemiyorum' dediğini, aynı şekilde diğer kardeşi Hasan Hüseyin'e de para yolladığını, tahmini olarak 7-8 milyon lira almış olabileceğini beyan etmiştir. Sanık Sedat Dilber, 'İnternetten forex sistemiyle kazanç elde etmeye çalıştım. Sisteme cep telefonu ve bilgisayar üzerinden giriliyor. Savcılık iki yıllık dönemde 3 ayda bir kasalara denetim yapıyordu. Bu tarihler genelde bellidir. Tarihlerden önce kasa durumlarını kontrol ediyordum. Açık varsa uzun süredir işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum' ifadeleriyle atılı suçu işlediğini kabul etmiştir."

"ZARAR BÜYÜYORDU"

İddianamede eski icra müdürünün, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandığı hatırlatıldı.

Ayrıca iddianamede Sedat Dilber'in, "Aralık ayında zararı azaltmak için büyük miktarda icra kanalıyla para göndermek istedim fakat zarar büyüyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce işi toparlayamayacağımı anlayınca yurt dışına çıkarak yine aynı sistemde para kazanmaya çalışıp icra müdürlüğünün zararını kapatmaya çalışacaktım. Kendime ait 250 bin liram vardı. Üzerimde yakalanan para odur. Kardeşlerimin konuyla alakaları yoktur." sözleri aktarıldı.

Sedat Dilber tarafından hesaplarına para gönderilen diğer iki kardeşin, zimmet suçundan haberdar olmadıklarını belirterek kendilerini savunduğu ifade edilen iddianamede, "Şüphelilerin bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda kamuya karşı aynı suçu birden fazla işlemeleri nedeniyle haklarında açılan dava kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına talep ve iddia olunur." denildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak sanıklar hakkında 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(AA)

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