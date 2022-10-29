TAKMA ADLARI 'PABLO' VE 'TEKO'



Türkiye'nin en büyük 'e-ticaret' sitesini hackleyerek, ağına düşürdükleri 500 kişiden 15 milyon lira vurgun yapan H.A. liderliğindeki çeteyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Şebekenin, cazip fiyatlarla yayına verdikleri sahte ilanlarla ağlarına düşürdükleri kişilerle çalıntı sosyal medya hesaplarıyla bağlantı kurdukları öğrenildi. Dinlemelere karşı önlem alan şüphelilerin, birbirlerine 'Pablo' ve 'Teko' gibi kod isimlerle hitap edip, 'fedai' olarak adlandırdıkları tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin deşifre ettiği çete üyelerinin, hesap sahiplerini asgari ücretle aylığa bağladıkları, dolandırıcılıktan gelen paraları da uyuşturucu alıp, gece alemlerinde eğlendikleri tespit edildi.

'SEN YORULMA LİNK ATAYIM'



Sahte ilan üzerinde bağlantı sağlayıp, çalıntı hesaplar üzerinden yaptıkları yazışmalarla da güvenini kazandıkları kişilere; "Sen hiç yorulma. Sana bir link atacağım. Parayı oradaki hesaba yatır. Ne sen yorul, ne de ben. Ürün eline geçince de yine linke tıklayıp, ödeme için onay verirsin. Böylece paran güvende olur" diyerek, onları kandırdıkları da tespit edildi. Vatandaşlar da linkteki sahte siteye girip, parayı çetenin hesabına yatırdığı belirlendi.