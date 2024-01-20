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20 Ocak 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 08:45:00

Instagram fenomenlerin Vahşi Batısı sona erdi

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Dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi anılmaya başlayan Instagram fenomenlerine ilişkin emsal karar İtalya'dan geldi.

Instagram fenomenleri, dünya çapında mercek altına alınıyor. Dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi anılmaya başlayan fenomenlere ilişkin emsal karar İtalya'dan geldi. İtalya'da fenomenlerin diğer medya kuruluşlarıyla aynı kurallara tabi tutulacağı açıklandı. Karar, Instagram'da yaklaşık 30 milyon takipçisi olan en etkili isim Chiara Ferragni'nin, Noel yardım girişiminde netlik olmaması nedeniyle İtalya'nın antitröst kurumu tarafından 1 milyon euronun üzerinde para cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Etiketler : instagram fenomen dolandırıcılık kara para aklama vergi kaçakçılığı emsal karar
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