Instagram fenomenlerin Vahşi Batısı sona erdi

Instagram fenomenleri, dünya çapında mercek altına alınıyor. Dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi anılmaya başlayan fenomenlere ilişkin emsal karar İtalya'dan geldi. İtalya'da fenomenlerin diğer medya kuruluşlarıyla aynı kurallara tabi tutulacağı açıklandı. Karar, Instagram'da yaklaşık 30 milyon takipçisi olan en etkili isim Chiara Ferragni'nin, Noel yardım girişiminde netlik olmaması nedeniyle İtalya'nın antitröst kurumu tarafından 1 milyon euronun üzerinde para cezasına çarptırılmasının ardından geldi.