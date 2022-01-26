İnsanlık ölmemiş!

O sırada dükkana gelen iki kişi kimseyi göremeyince, aldıkları ürünleri güvenlik kamerasına göstererek parasını tezgaha bıraktı. O görüntüleri izleyenler, 'İnsanlık gerçekten de ölmemiş' dedi.

İLK BAŞTA HIRSIZLIK ZANNETMİŞLER

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Kavakköy Beldesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Ağırman, 10 yıldır market işletiyor. Zeynep Ağırman, 19 Ocak saat 13.00 sıralarında işlerini halletmek için ilçe merkezine gitti. Gelibolu'dayken bir belediye personeli onu arayarak, açık unuttuğu marketine girildiğini, yerlerde para olduğunu söyledi. Zeynep Ağırman marketinde hırsızlık olayı meydana geldiği şüphesiyle yeğenini aradı.

DİĞERLERİ DE ALDIKLARINI BIRAKMIŞ

Yeğeni hemen markete gidip, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerinde markete 2 kişinin geldiği görülüyor. Bir süre içeri bakan ve kimseyi göremeyen iki kişi cips, çekirdek, naneli şeker ve içecek aldıktan sonra toplam 28 lira 50 kuruşu güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapı girişine bırakıp, ayrılıyor. Bir süre sonra gelen bir kişi de içecek ve su alıyor. Markette kimse olmadığını gören kişi daha sonra su ve içeceği bırakıp, marketten ayrılıyor.