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20 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00

İnsanlık ağacı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde karlı ve soğuk havalarda, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parklardaki ağaçlar elma ve mandalina gibi meyvelerle donatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde karlı ve soğuk havalarda, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parklardaki ağaçlar elma ve mandalina gibi meyvelerle donatıldı.

İş makinesinin kepçesi ile çıktığı ağaç dallarına meyve asan Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan, bu uygulamanın bir Osmanlı geleneği olduğunu dile getirdi.

Etiketler : İnsanlık ağacı Erzurum Cevdet Orhan
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