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17 Nisan 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 16:30:00

İnsan-maymun melezi embriyolar üretildi

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Bilim insanları insan ve maymun hücrelerinin karışımından oluşan ilk embriyoları üretti.

Bilim insanları insan ve maymun hücrelerinin karışımından oluşan ilk embriyoları üretti. Yale Üniversitesi'nde kök hücre biyoloğu Alejandro De Los Angeles, bu gelişmeyi kök hücrede bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Elde edilen bulgular, bir türün hücrelerinin diğerinin embriyosunda hayatta kalmak için uyum sağlayabileceğine işaret etti. Yani, organ nakli ihtiyacını laboratuvara taşımak için büyük bir adım atıldı.

Etiketler : bilim insanları embriyo maymun insan organ nakli
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