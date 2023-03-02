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02 Mart 2023 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 18:24:00

İnşaatta çalışanlar da yıkılan binalardan sorumlu tutulabilir

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalarda 600'ün üzerinde şüpheli gözaltına alındı.

Binaların yıkılmasıyla ilgili öne sürülen iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Projede olmasına rağmen gerekli miktarda demir, beton, inşaat malzemesi kullanılmaması da bunlardan biri. Sebepler arttıkça sorumlu olan kişilerin sayısı da artıyor.

Avukat Müge Doğan, yalnızca müteahhitin değil, usta başı, fenni mesul, proje muhalifi insanların da sorumlu tutulabileceğini belirtti.

PROJEYE UYMAYAN ÇALIŞANLAR DA SORUMLU OLABİLİR

İnşaatta çalışanlar da projeye uymamakta direttiyse, ceza sorumluluğu onları da kapsayabiliyor.

Belediyeden onaylı projenin, orada kullanılması gereken demir miktarı, statiğini etkileyecek olan kolonun miktarı belirlenmiş bir şekilde ustanın eline geldiğini aktaran Doğan, "Orada usta o projeye uygun hale getirmek zorunda. Böyle kafasına göre ben buradaki demiri üçe indireyim diyebilecek lükse sahip değil. O saatten sonra sorumluluğu zaten iki kat daha artmış oluyor." dedi.

KOLON KESENLER DE SORUMLU

Binaların kesilen kolonları da yıkımlarda etkili oldu. Uzmanlara göre, binanın en önemli unsuru olan kolonu kesen kişinin cezai sorumluluğu bulunuyor.

Ustanın işi nitelikli olarak yapan bir insan olduğunu hatırlatan Doğan, "Burada ilgili kişi, bu kolonun kesilmesini talep etse bile bu işlemin hukuka aykırı olduğunu, projeye aykırı olduğunu ve binanın statiğine zarar verebilecek olduğunu bilebilecek seviyededir. Çünkü usta dediğimiz insan daha evvel başka inşaatlarda çalışmış bir kişidir. Bunun sorumluluğunu da gayet tabii bilebilecek pozisyondadır. O yüzden de sorumluluğuna gidilmesi gerekir." diye konuştu.

Yıkımlarda sorumluluğu olanların yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanılacak.

Etiketler : Kahramanmaraş kolon deprem

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