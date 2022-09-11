İngiltere'deki Türk tarafına ziyaret

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan bir taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı, İngiliz taraftarla Türkiye hakkında iki saat sohbet etti.

Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City takımının bir taraftarına ziyaret etti. Bahçesine Türk bayrağı asan taraftar, Hull City takımının sahibi olan ılıcalı'yı evinde ağırladı. Kulüp başkanı Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi. O anları Instagram'dan yayınlayan Ilıcalı, "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" notunu yazdı. Ilıcalı, Hull City'li taraftarla yaklaşık iki saat boyunca takımı ve Türkiye hakkında konuştu.