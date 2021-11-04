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04 Kasım 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 15:30:00

İngiltere'de gördü İstanbul'da kelebek çiftliği kurdu

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İngiltere'de gördüğü kelebek bahçesinden etkilenerek Türkiye'de çiftlik kuran Çiğdem Ünlü, sağlıklı ve doğal ortamda baktığı kelebek neslinin devamına katkı sağlıyor.

İngiltere'de gördüğü kelebek bahçesinden etkilenerek Türkiye'de çiftlik kuran Çiğdem Ünlü, sağlıklı ve doğal ortamda baktığı kelebek neslinin devamına katkı sağlıyor. Yaklaşık 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki çiftlik, ziyaretçilerine rengarenk canlılarla bir arada olma fırsatı veriyor. Tropikal bir iklim oluşturulan, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında tutulan bahçede 15 çeşit kelebek türüne özel bakım uygulanıyor.

Etiketler : İngiltere kelebek bahçesi Türkiye Çiğdem Ünlü
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