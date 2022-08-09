İngilizce abdest dersi! 25 dilde İslam'ı anlatıyor
Selçuk'a giden turistler 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni ziyaret ettiklerinde misafirperver bir din adamıyla tanışıyor. Cami imamı İbrahim Taşdemir turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor.
KAPIDA KOLONYAYLA KARŞILIYOR
İzmir'in Selçuk ilçesindeki İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, şeker ikramıyla karşıladığı konuklarını 25 farklı dildeki sohbetiyle ağırlıyor, dinlerin kardeşliğini anlatıp abdest almayı öğrettikten sonra uğurluyor. İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor.
Turistlere ana dillerinde birer Kur'an-ı Kerim hediye eden İbrahim Taşdemir, bir kartvizit uzatıyor. Arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar aldığını söylüyor.
KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİYOR
Turistin konuştuğu yabancı dile göre, İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. İslamiyet'i, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim'lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor.
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