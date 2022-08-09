KAPIDA KOLONYAYLA KARŞILIYOR



İzmir'in Selçuk ilçesindeki İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, şeker ikramıyla karşıladığı konuklarını 25 farklı dildeki sohbetiyle ağırlıyor, dinlerin kardeşliğini anlatıp abdest almayı öğrettikten sonra uğurluyor. İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor.

Turistlere ana dillerinde birer Kur'an-ı Kerim hediye eden İbrahim Taşdemir, bir kartvizit uzatıyor. Arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar aldığını söylüyor.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİYOR



Turistin konuştuğu yabancı dile göre, İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. İslamiyet'i, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim'lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor.