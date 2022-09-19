İneğinin ölümüne kalbi dayanmadı!

Zonguldak'ta, çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen inek yere yığıldı. 62 yaşındaki Durmuş Alboğa, ineklerinden birinin fenalaştığı haberini alınca olay yerine koştu. İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

