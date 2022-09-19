VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adalet Bakanı Bozdağ: Bilim ve sanat hürriyeti, ifade hürriyeti, anayasamızın, yasalarımızın teminat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen ‘İstanbul 24 saat Boostrace' nefes kesti
MARE Küçükbük Villaları Bodrum Gündoğan'da gerçekleştirilen davet ile yatırımcılara tanıtıldı
Emine Erdoğan'a ABD'de anlamlı ödül
Bakan Ersoy'dan 'Kız Kulesi' açıklaması: 80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü gözaltına aldı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı
Sinop'ta çeltik hasadına başlandı
Makine ihracatı 8 ayda 16,1 milyar doları aştı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den 'Enerjide Türkiye'nin önü açılacak' mesajı
İngiltere, Kraliçesine veda ediyor
MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor
THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu
Ermenistan'ın yeniden saldırganlaşması, istediği sonuçları getirmedi
Ukrayna savaşı ve Rusya yaptırımlarının Almanya'ya etkileri
Mısır'da 4 bin yıl öncesine dayanan tarihi mezarlar antik döneme ışık tutuyor
Yerli bomba atar Azerbaycan yolunda!
Bakan Kurum duyurdu: Başvurular 3,5 milyona yaklaştı
ABD'den Çin'e sert yanıt!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj
Sanatçı Ahmet Özhan'dan dikkat çeken LGBT yorumu
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 15:30:00

İneğinin ölümüne kalbi dayanmadı!

ABONE OL

Zonguldak'ta, çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen inek yere yığıldı. 62 yaşındaki Durmuş Alboğa, ineklerinden birinin fenalaştığı haberini alınca olay yerine koştu.

Zonguldak'ta, çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen inek yere yığıldı. 62 yaşındaki Durmuş Alboğa, ineklerinden birinin fenalaştığı haberini alınca olay yerine koştu. İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Etiketler : İneğinin ölümüne kalbi dayanmadı Zonguldak' Durmuş Alboğa
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Dijital dönüş

Dijital dönüş
Nostaljik gece

Nostaljik gece
‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer
Eşsiz tercih

Eşsiz tercih
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes